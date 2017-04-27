В Калининграде задержаны 12 членов террористической организации

Спецназ ФСБ задержал в Калининграде двенадцать боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламский джихад – джамаат моджахедов», сообщает РИА Новости.

Задержанные – выходцы из Средней Азии, которые, возможно, причастны к вербовке в террористическую организацию. Спецслужбы установили, что 32-летний лидер ячейки связан с бандами в Сирии и разыскивался в Узбекистане за преступления экстремистской направленности. По данным правоохранительных органов, он вербовал жителей Калининградской области, в том числе выходцев из Центральной Азии, в интересах вышеназванной террористической группировки.

Задержанный, как сообщается, дает признательные показания, в том числе об участии своих родственников в деятельности международных террористических организаций.

Задержанных иностранцев планируется выдворить из России в страну, из которой они прибыли. Там их будут судить за терроризм.