Умер литературовед Федор Капица

Литературовед и фольклорист Федор Капица, внук советского физика Петра Капицы, скончался в Москве в возрасте 66 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Российской академии наук Светлану Попову.

По словам Поповой, Федор Капица скончался 27 апреля. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь легких.

Федор Сергеевич Капица родился 17 августа 1950 года в Москве. Являлся ведущим научным сотрудником отделов фольклора и древнеславянской литературы Института мировой литературы имени Горького РАН. С 2002 года заведовал отделом новостей журнала «В мире науки». В 2011 году был награжден президентской премией «Открытая книга России» в номинации «Ученый».

Федор Капицы — сын ученого-физика, популяризатора науки Сергея Капицы, внук лауреата Нобелевской премии по физике 1978 года Петра Капицы.