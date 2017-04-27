Власти Крыма предложили вернуть «КаZантип»

Власти Крыма считают, что молодежные фестивали, подобные «КаZантипу», должны проходить на территории полуострова. Об этом сообщает издание «Новости Крыма».

«Мы хотим сделать Ленинский район одной из баз для организации молодежных фестивалей. Мне кажется, что фестиваль "КаZантип" должен вернуться. Естественно, без всяких противоправных действий, которые сопровождали его ранее. Там есть прекрасные природные объекты которые для этого можно использовать. Молодежи там будет очень интересно потому, что там очень большой простор. Мы будем поощрять все молодежные фестивали», — заявил на заседании Крымского молодежного дискуссионного клуба министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий/

Он добавил, что его министерство готово помогать в организации подобных мероприятий в республике.

В марте 2016 года власти Крымской республики приняли решение не проводить на полуострове международный музыкальный фестиваль «КаZантип» в любом его виде. Об этом заявила тогдашний прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она пояснила, что фестиваль запрещен из соображений безопасности. «Государство не против различных молодежных акций, но все должно быть в рамках закона. При этом "КаZантип", Befooz и другие фестивали показали однозначную картину», — заявила Поклонская.