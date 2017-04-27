СМИ сообщили о поиске 15 россиян после крушения корабля ВМФ у берегов Турции

15 человек с борта разведывательного корабля Черноморского флота РФ «Лиман» пропали без вести после столкновения с грузовым судном в районе пролива Босфор. Об этом сообщает Reuters.

45 членов экипажа российского корабля, по предварительным данным, были спасены Береговой охраной Турции.

По имеющейся на этот час информации, корабль «Лиман» получил пробоину ниже ватерлинии при столкновении с судном «Ашот-7» в юго-западной части Черного моря, в 40 километрах от Босфора.

Первоначально в Министерстве обороны РФ сообщили, что никто из членов экипажа «Лимана» не пострадал. «Экипаж корабля ведет борьбу за живучесть судна», — передает «Интерфакс» сообщение Минобороны. В район происшествия, по данным ведомства, были направлены корабли Черноморского флота. Также на место вылетела спасательная команда на самолете Ан-26.