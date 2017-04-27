Береговая охрана Турции сообщила о спасении всех членов экипажа корабля ВМФ РФ

Представители Береговой охраны Турции сообщили о спасении всех находившихся на борту разведывательного корабля Черноморского флота РФ «Лиман» получившего пробоину в районе пролива Босфор. Об этом передает турецкое издание Hurriyet со ссылкой на заявление Береговой охраны.

Всего спасены 78 человек, находившихся на борту российского суда. В свою очередь агентство РИА Новости также со ссылкой на Береговую охрану Турции, уточняет, что 78 — это общее число эвакуированных с «Лимана» и столкнувшегося с ним судна «Ашот-7».

Ранее СМИ сообщили, что попавшими без вести числятся 15 российских моряков. Со своей стороны, в Минобороны РФ заявили, что никто из членов экипажа «Лимана» не пострадал, а экипаж корабля ведет борьбу за живучесть судна.

Корабль «Лиман» был спущен на воду в 1970 году. Первоначально он был построен как исследовательское гидрографическое судно, но после проведенной в 1989 году модернизации стал средним разведывательным кораблем. В настоящее время «Лиман» базируется в Севастополе.