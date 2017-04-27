Генконсул РФ в Стамбуле выдвинул версию крушения корабля ЧФ «Лиман»

Погодные условия, в частности туман, могли, по предварительной версии, стать причиной столкновения разведывательного корабля Черноморского флота РФ «Лиман» с другим судном в районе пролива Босфор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе генконсульства России в Стамбуле Сергея Лосева.

Разведывательный корабль Черноморского флота РФ «Лиман» и получил пробоину в районе пролива Босфор 27 апреля после столкновения с другим кораблем, шедшим под флагом Того. Первоначально СМИ сообщили, что попавшими без вести числятся 15 российских моряков. Со своей стороны, в Минобороны РФ заявили, что никто из членов экипажа «Лимана» не пострадал, а экипаж корабля ведет борьбу за живучесть судна. Представители Береговой охраны Турции сообщили о спасении всех находившихся на борту российского корабля. Судно под флагом Того серьезных повреждений при столкновении не получило.

Спасатели эвакуировали с российского судна весь экипаж — 78 человек, их состояние удовлетворительное. По данным Минобороны РФ, экипаж на базу ЧФ доставит российское судно «Улус-Стар».

В свою очередь, бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко в интервью «Интерфаксу» высказал мнение, что компенсировать потерю Черноморским флотом разведывательного корабля «Лиман» может новый корабль «Иван Хурс», который строится на «Северной верфи» и, как ожидается, будет спущен на воду в мае. По его словам, «Иван Хурс» превосходит по техническим характеристикам затонувший корабль.