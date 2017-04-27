Власти Новосибирска согласовали проведение «Монстрации»

Власти Новосибирска согласовали проведение 1 мая шествия «Монстрация», которое будет проводиться уже в четырнадцатый раз. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организатора акции художника Артема Лоскутова.

Параллельно с Новосибирском «Монстрация» в этом году пройдет еще в 14 городах — от Хабаровска до Праги. В частности, на Украине шествие пройдет в Одессе, в Эстонии — в Тарту. Как отметил Лоскутов, проблемы с согласованием мероприятия у организаторов возникли только в Ярославле, Волгограде и Екатеринбурге.

«В Ярославле Центр "Э" вчера вызвал организаторов за использование портрета космонавта [Валентины] Терешковой на афише ярославской "Монстрации", прокуратура тоже какие-то претензии выскажет», — рассказал активист.

Лоскутов пояснил, что в Екатеринбурге акция может быть перенесена на 6 мая из-за того, что мэрию лишили полномочий согласовывать шествия. А в Волгограде против проведения «Монстрации» выступили профсоюзы, чьи руководители посчитали, что плакаты участников шествия не соответствуют духу Первомая.

«Монстрация» проводится в Новосибирске с 2004 года. Участники шествия ежегодно выходят 1 мая с абсурдными лозунгами вроде «Какого числа Первомай?» «Шкаф — это не выход», «Мы это вы», «Система, ты чо такая нервная?» «Империя зла. Империя очень зла!» Если в первом шествии участвовало всего 80 человек, то юбилейной десятой «Монстрации» приняли участие две тысячи человек, а в 2014 году число участников выросло до четырех тысяч.

В 2016 году мэрия Новосибирска не согласовала «Монстрацию», тем не менее в шествии приняли участие не менее двух тысяч человек. Лоскутов был задержан и оштрафован на 20 тысяч рублей за проведение несанкционированной акции.

В этом году в департаменте культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска известили, что с 2017 года «Монстрация» включена в официальный план праздничных мероприятий, и в последующие годы подавать заявку на ее проведение не будет необходимости.