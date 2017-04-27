Следователи установили личность застреленной в Москве адвоката‍

Следователи установили личность убитой накануне в Москве женщины-адвоката. Об этом сообщает ТАСС.

Ей оказалась Наталья Вавилина. Она состояла в Московской адвокатской коллегии. Кроме того, она являлась председателем коллегии адвокатов Москвы «Дельфи».

В свою очередь, житель дома, в подъезде которого была застрелена Вавилина, рассказал телеканалу «РЕН ТВ» о жизни убитого адвоката. «Ей лет сорок. Она всегда была одна. Одевалась скромно, носила пиджак, как обычный человек. У нее была до этого старенькая Volvo S90, за ней водитель приезжал», — рассказал сосед убитой женщины.

Адвоката убили вечером в минувшую среду в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе на северо-западе Москвы. Неизвестный выстрелил в женщину не менее двух раз, после чего скрылся. Наталья Вавилина умерла на месте.

По факту убийства Следственный комитет РФ возбудил дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 и ч.1 ст. 222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия). Основной версией убийства следствие считает профессиональную деятельность погибшей.