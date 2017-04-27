В ОДКБ заявили о попытках ИГ и «Аль-Каиды» создать союз

Представители запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида» ведут переговоры с целью объединения в союз, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление исполняющего обязанности генсека ОДКБ Валерия Семерикова.

«По имеющейся информации, в последнее время предпринимаются попытки снять переговорным путем противоречия между ИГ и "Аль-Каидой" и объединить эти две террористические организации в союз», — сообщил Семериков 27 апреля на Московской конференции по международной безопасности.

«В случае реализации такой инициативы террористическая угроза в мире многократно возрастет», — отметил ио главы Организации Договора о коллективной безопасности.

По мнению The Economist, пока все говорят о борьбе с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), террористическая организация «Аль-Каида» (также запрещена в РФ), оказавшаяся в тени, вероятно, готовится вернуться на международную арену.

Теракт 11 сентября 2001 года привел к началу «борьбы с терроризмом». В результате «Аль-Каиду» изгнали из Афганистана, а ее лидер Усама бен Ладен был убит. Потом «Аль-Каиду» затмил ее колоритный конкурент в лице ИГ. Однако все это время «Аль-Каида» продолжала оставаться угрозой. Американская антитеррористическая коалиция все ближе подбирается к главным базам ИГ – Ракке (в Сирии) и Мосулу (в Ираке), - в результате чего ИГ сейчас находится под угрозой полного распада, пишет издание.

Крыло «Аль-Каиды» «Джебхат ан-Нусра сейчас стало главной в Сирии силой борьбы против режима Асада. Если ИГ будет уничтожено, сирийское крыло «Аль-Каиды» может попытаться установить над территорией свой контроль. И, скорее всего, «Аль-Каида» будет пользоваться у жителей гораздо большей популярностью, чем варварское и жестокое ИГ, отмечал The Economist.