Минфин выразил удовлетворение итогами первого дня размещения ОФЗ

Министерство финансов РФ по итогам первого дня размещения облигаций федерального займа для населения разместил ОФЗ-н на 696,807 млн рублей, что расценивается как позитивный результат. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщается на сайте ведомства.

«Минфин России позитивно оценивает результаты первого дня размещения выпуска ОФЗ для физических лиц. По информации банков-агентов, объем заявок, поданных гражданами на покупку ОФЗ-н, заметно превысил фактический объем размещения», — отметили в министерстве.

Эту тенденцию в Минфине объяснили тем, что не все заявки могли быть исполнены в связи с несоблюдением гражданами всех необходимых формальностей, например, обязанности покупателя обеспечить поступление денежных средств на брокерский счет для покупки облигаций. Все неисполненные заявки на покупку ОФЗ-н будут исполнены позднее в соответствии с положениями договоров, заключенных гражданами с банками-агентами, пояснили в ведомстве.

В феврале министр финансов РФ Антон Силуанов пообещал, что первый выпуск ОФЗ для населения может быть размещен уже в апреле. В дальнейшем Минфин планирует выпускать их каждые полгода. Предполагается, что ежегодный объем ОФЗ составит 20-30 млрд рублей, а доходность будет превышать в среднем на 0,5 процентного пункта (п.п.) обращающиеся на рынке инструменты.

Министр уточнял, что объем первого выпуска составит 20 млрд рублей, доходность по бумагам, составит 8,5% годовых, срок обращения — три года. Приобретать бумаги граждане смогут через отделения Сбербанка и ВТБ — на сумму от 30 тысяч до 25 млн рублей в рамках одного выпуска.