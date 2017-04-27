В московском офисе «Открытой России» начался обыск

Координатор движения «Открытая Россия» Мария Баронова сообщила в твиттере, что в московском офисе «Открытой России» проходит обыск.

В офис штаба движения Открытая Россия пришли с обысками. Ретвит! pic.twitter.com/rhAehufNe3 — Команда ОР (@open_election) 27 апреля 2017 г.

Ранее в Генпрокуратуре заявили о признании «Открытой России» «нежелательной организацией», пояснив, что такое решение принято, так как движение «осуществляет на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными».

В движении заявили, что будут судиться с Генпрокуратурой, поскольку организация «является чисто российской» и не может быть признана «нежелательной».

Между тем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал призывы «Открытой России» к участию в акциях под общим названием «Надоел» в ряде российских городов29 апреля. Песков заявил, что несогласованная акция «приведет, естественно, к абсолютно законной реакции властей в рамках законодательства».