Обыск в «Открытой России» устроил Центр по борьбе с экстремизмом

Обыск и выемку документов в московском офисе «Открытой России» проводят выемку документов сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД (Центра «Э»), сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Председатель движения Александр Соловьев написал в своем твиттере, что обыск начался после звонка в полицию о хранении в офисе экстремистских материалов.

Якобы поступил звонок в 02 о том,что у нас хранятся экстремистских материалы.Приехала группа из 24 сотрудников. Они бы так на грабежи ездили — Александр Соловьев (@alx_solovyev) 27 апреля 2017 г.

Ранее в Генпрокуратуре заявили о признании «Открытой России» «нежелательной организацией», пояснив, что такое решение принято, так как движение «осуществляет на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными».