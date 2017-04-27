В головном офисе Oriflame в Москве опровергли информацию об обысках

В головном офисе косметической компании Oriflame в Москве опровергли информацию о проведении оперативных мероприятий. Об этом сообщает RNS.

Как заявил секретарь офиса, в четверг представительство работает в штатном режиме и принимает посетителей. «Ничего не было», — сообщили в офисе компании.

Ранее источники «Интерфакс» сообщили о том, что в центральном офисе российского отделения Oriflame в Москве и в подмосковном производственно-логистическом комплексе компании идут обыски. «Следственно-оперативные мероприятия проходят в рамках уголовного дела, которое расследуют следственные органы ГУ МВД России по Москве по ч. 4 статьи 159 УК РФ», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, «Радио 1» сообщило, что правоохранительные органы подозревают руководство «Орифлейм в России» в незаконном возврате НДС в ходе строительства крупного производственно-логистического центра компании в сельском поселении Аксено-Бутырское Ногинского района Московской области.

По данным следствия, строительство происходило в период с 2010 по 2014 год, и по документам, которые предоставило руководство компании, осуществлялось рядом коммерческих структур. В качестве оплаты, как подозревают правоохранительные органы, генподрядчик получил 3,8 млрд рублей, а часть этих средств была обналичена через фирмы-однодневки.

СМИ сообщили об обысках в офисах Oriflame в Москве и Подмосковье еще 22 апреля. Тогда директор по корпоративным вопросам компании в России и странах СНГ Сергей Большаков заявил, что не знает причин, проводятся оперативные мероприятия. В свою очередь, по данным ТАСС, обыски инициировала Федеральная налоговая служба, требующая через суд взыскать с компании 21 млн евро.