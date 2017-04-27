Геннадий Падалка обвинил главу Центра подготовки космонавтов в «дезертирстве»

Геннадий Падалка, ушедший из отряда космонавтов по собственному желанию, опубликовал обращение с призывом освободить от должности главу Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Юрия Лончакова. Обращение напечатано в газете «Московский комсомолец».

Оно появилось в ответ на комментарий, опубликованный Лончаковым на сайте ЦПК в связи с уходом из отряда нескольких космонавтов, в том числе Падалки. В публикации глава ЦПК заявил, что центр не увольняет космонавтов «повально», как об этом писали некоторые СМИ, а проводит «смену поколений».

В своем обращении Падалка заявил, что его поразили «уровень цинизма и отсутствие всякой совести» в словах Лончакова. Бывший космонавт утверждает, что именно Лончаков способствовал тому, что космонавт Олег Котов не был назначен директором департамента по пилотируемым программам Роскосмоса. По его мнению, глава ЦПК также причастен к «кампании по дискредитации» своего предшественника Сергея Крикалева.

Падалка также обвинил Лончакова в «дезертирстве», так как тот в 2013 году отказался возглавить экипаж на МКС. Получение им квалификации космонавта первого класса Падалка назвал «полной дискредитацией уровня профессионализма» в отечественной космонавтике. «Ему бы лучше рассказать об экипаже, который он бросил (правильнее сказать, дезертировал) после своего назначения для полета. Руководитель Роскосмоса Поповкин В. А. вынужден был искать срочную замену. Выбор пал на меня. Я оставил тогда управление, которым руководил, и ушел в пятый полет», — говорится в обращении Падалки.

Ранее в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин объяснил последние увольнения российских космонавтов с «омоложением» состава отряда. Он также заявил, что «Роскосмос» уже объявил новый набор в отряд космонавтов.

Также СМИ отмечали, что Падалка и Волков ушли по собственному желанию. Еще одного космонавта могут отстранить от тренировок по состоянию здоровья. Кроме того, двое космонавтов могут уйти по той же причине. В свою очередь, издание «Медуза» сообщало, что Падалку не включали в состав экспедиции из-за «шероховатостей с руководителем ЦПК», который не любил его прямолинейность.