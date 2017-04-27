Минюст внес в реестр нижегородскую Церковь Летающего Макаронного Монстра

Минюст РФ официально зарегистрировал в Нижнем Новгороде «Церковь Летающего Макаронного Монстра». Сведения о религиозной группе внесены в ведомственный реестр. Документ, датированный 14 апреля 2017 года, опубликован в сообществе «Нижегородская Епархия Пастафарианства ХраЛММ» в соцсети «ВКонтакте».

Группе присвоен реестровый номер 5218010006. Согласно документу, местами проведения богослужений, других обрядов и церемоний станет цокольный этаж дома № 226 на улице Горького.

Лидер нижегородских пастафариан Михаил Иосилевич рассказал агентству «Нижний Новгород», что следующая цель организации — добиться регистрации пастафарианства как религии.

ХраЛЛМ (Храм Летающего Макаронного Монстра) открылся в Нижнем Новгороде 25 марта 2016 года. В октябре 2016 года нижегородские пастафариане уведомили Минюст РФ о создании религиозной группы.

В ноябре 2016 года Минюст РФ отказал пастафарианцам в регистрации их церкви в Москве.