В Кремле опровергли причастность Путина к передаче Исаакия РПЦ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства не имеет непосредственного отношения к передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в ведение Русской православной церкви (РПЦ), сообщает «Интерфакс».

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что решение о передаче Исаакия РПЦ было принято после беседы патриарха Кирилла с Владимиром Путиным, причем об этом разговоре якобы не знали даже вышестоящие чиновники Кремля.

Однако Песков заявил: «Это не соответствует действительности, дело в том, что президент не мог бы согласовать этот вопрос, потому что он не входит в прерогативу президента».

Представитель Кремля напомнил неоднократные заявления о том, что вопрос о передаче собора церкви находится в ведении городских властей.

27 апреля издание РБК со ссылкой на источники в кругах, близких к Кремлю и РПЦ, сообщило, что патриарх Кирилл лично согласовал передачу Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в пользование Русской православной церкви с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает. Согласие главы государства на передачу собора якобы было получено еще в декабре 2016 года, при этом высокопоставленные чиновники в Кремле об этом не знали. В курс дела был введен губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, который после согласия главы государства изменил свое мнение насчет передачи собора.