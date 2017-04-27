Фигуранты дела о покушении на Рамзана Кадырова признали вину

Трое подозреваемых в подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова – Азиз Альвиев, Беслан Закараев и Шамхан Магомадов – признали свою вину во вменяемых им преступлениях, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Полное признание вины означает, что дело будет рассмотрено в особом порядке – суд может ограничиться одним заседанием, а приговор может быть вынесен уже в конце мая — начале июня.

Собеседники «Росбалта» допускают, что суд может заочно вынести приговор и Исе Ямадаеву. По версии следствия, Иса Ямадаев в мае 2016 года предложил своему охраннику Азизу Альвиеву организовать покушение на Рамзана Кадырова, пообещав по сто тысяч долларов каждому из участников. Альвиев, считают следователи, привлек к подготовке покушения Закараева и Магомадова.

При этом Ямадаев числится в розыске и обвинения ему предъявлены заочно. Хотя адвокаты Ямадаева утверждают, что о местонахождении их доверителя известно командованию (Ямадаев является военнослужащим) и уполномоченным органам государственной власти (Ямадаев находится под государственной защитой в связи с попытками покушения на него).