Опрос «Левада-центра» показал почти неизменный уровень поддержки Путина и Медведева

В апреле поддержку деятельности президента страны Владимира Путина высказали 82% опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра». Число респондентов, поддерживающих премьер-министра Дмитрия Медведева, выросло до 44%.

Процент одобряющих деятельность Путина за прошедший месяц не изменился. Негативно оценивают работу президента 18%. Уровень поддержки Медведева вырос на два процента, однако доля недовольных его деятельностью продолжает преобладать — 54% опрошенных.

Работу российского кабинета министров одобрили 46% респондентов, что на три процента больше, чем месяц назад. Об обратном сообщили 53%. Недовольство работой Госдумы выразили 57% опрошенных. В ее поддержку высказались 42%. Более половины опрошенных россиян сообщили, что одобряют деятельность главы своего региона, не одобряют — 45%.

В тройку политиков, пользующихся наибольшим доверием со стороны россиян, по данным «Левада-Центра», вошли президент Владимир Путин (54%), глава МИД Сергей Лавров (25%) и министр обороны Сергей Шойгу (23%). Кроме того, согласно данным опроса, 51% россиян считают, что дела в стране в целом идут в правильном направлении, противоположной точки зрения придерживаются 32% опрошенных, затруднились ответить 17% респондентов.

Днем ранее СМИ сообщили о данных другого опроса «Левада-Центра», согласно которым, Почти каждый второй россиянин в той или иной степени является сторонником отставки Дмитрия Медведева с поста премьер-министра. Одновременно снижаются уровень доверия и симпатии граждан к главе правительства. «Определенно за» отставку Медведева выступают 18% россиян, «скорее за» — 27%. При этом доля настроенных в разной степени против его ухода с поста составляет всего 33%.

Позже пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова заявила, что Дмитрий Медведев не придает особого значения данным социологических опросов, особенно «политически ангажированным». Глава «Левада-центра» Лев Гудков призвал Тимакову извиниться за свои слова. В ответ пресс-секретарь заявила, что она не будет отвечать на требование Гудкова извиниться. «Я не хотела бы вступать в заочную полемику с руководством "Левады"», — отметила Тимакова.