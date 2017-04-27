Американскому университету подарили миллион жуков-долгоносиков

Одна из крупнейших частных коллекций насекомых в мире передана в дар Университету штата Аризона.

Энтомологи Чарльз и Лоис О’Брайен передали в дар университету собранную ими коллекцию, в которую входит не менее миллиона экземпляров жуков-долгоносиков, а также около 250 тысяч экземпляров цикад семейства Fulgoroidea. Стоимость коллекции оценивается в 12 миллионов долларов. Также семейная пара сделала пожертвование на учреждение профессорской позиции по систематике насекомых. «Семья О’Брайенов оказала нам как исследовательскому сообществу большое доверие, – говорит куратор университетской энтомологической коллекции Нико Франц. – В то же время мы несем ответственность за то, чтобы эта коллекция оказала наибольшее влияние на исследования и обучение будущих поколений».

Чарльз и Лоис познакомились на занятиях по энтомологии в Аризонском университете в 1950-е годы. Лоис получила степень магистра раньше, так как Чарльз отправился в экспедицию в Антарктиду, где изучал вшей, живущих на пингвинах. После его возвращения, они поженились и провели медовый месяц в Канаде, собирая насекомых. В течение шести десятилетий они совместно занимались исследованиями, ездили в экспедиции по всему миру и пополняли свою коллекцию. Их стаж членства в Американском энтомологическом обществе перевалил за полвека.

Чарльз О’Брайен стал одним из ведущих специалистов по жуками-долгоносиками. В годы его молодости считалось, что практическое значение долгоносиков сводится к тому, что многие их виды оказываются опасными вредителями культурных растений. Но Чарли разработал способы использования долгоносиков для борьбы с некоторыми опасными сорняками. Среди сотен новых видов долгоносиков, описанных О’Брайенами, три были обнаружены в их собственном дворе. Чарльз надеется, что сохранение коллекции и ее дальнейшее использование поможет следующим поколениям ученых получить новые знания о долгоносиках и их роли в различных экосистемах. Лоис О’Брайен специализируется на цикадах из семейства Fulgoroidea, которым она посвятила более пятидесяти научных работ.