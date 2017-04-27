Путин пригласил японских чиновников и бизнесменов посетить южные Курилы

Президент России пригласил японских чиновников и бизнесменов летом 2017 года посетить южные Курилы. Такое заявление сделала пресс-служба Кремля по итогам прошедших 27 апреля переговоров в Москве Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Для изучения конкретных возможностей взаимодействия этим летом будет организована поездка на южные Курилы группы японских чиновников и бизнесменов», — говорится в заявлении для прессы по итогам российско-японских переговоров.

Предполагается, что на российских Курильских островах также смогут побывать бывшие японские жители, которые хотят посетить могилы предков. В Кремле пояснили, что эти мероприятия пройдут в рамках гуманитарных вопросов, о которых ранее говорил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Как подчеркивается в заявлении, что эти мероприятия должны способствовать созданию атмосферы доверия и взаимопонимания между Россией и Японией.

В свою очередь, Синдзо Абэ выразил желание вместе с Владимиром Путиным «рука об руку» идти в сторону заключения мирного договора между РФ и Японией. Об этом сообщает РИА Новости. Путин со своей стороны заявил, что решение проблемы мирного договора должно отвечать стратегическим интересам и России и Японии, его должны принять народы обеих стран.

Как отмечает агентство, во время переговоров в Москве стороны обсудили совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах, а также договорились провести в 2018 году перекрестные годы России и Японии. Москва также предложила Токио помочь в восстановлении японской АЭС «Фукусима-1» и в ликвидации последствий произошедшей на ней радиационной аварии.