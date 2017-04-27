В Совфеде прокомментировали возможность ядерного удара США по России‍

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление Генштаба РФ о том, что размещение систем противоракетной обороны (ПРО) США в Европе создает возможность для скрытного ракетно-ядерного удара по России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет сомнений, что подобные заявления имеют определенных адресатов. Первый адресат — мировое сообщество. Во-вторых, послан ясный сигнал руководству США, что любое развитие событий не станет для нас неожиданностью. Думаю, что это напоминание не будет лишним. Пусть, что называется, они знают, что мы знаем», — цитирует агентство сенатора.

Франц Клинцевич при этом подчеркнул, что в настоящее время гарантией сохранения мира является способность России «самым жестким образом ответить на возможную агрессию». «Вот именно это, прежде всего, как мне представляется, и имел в виду заместитель начальника Главного оперативного штаба Вооруженных сил России, делая свое заявление», — подчеркнул он.

26 апреля начальник главного оперативного управления Генштаба России генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил, что средства системы противоракетной обороны США представляют угрозу стратегическим ядерным силам России и Китая, поскольку обладают потенциалом перехвата баллистических ракет. Он отмечал, что «в дальнейшем эти возможности будут возрастать». По словам начальника Генштаба, США также имеют все возможности для нанесения скрытого ядерного удара по России, так как система ПРО оснащена универсальными пусковыми установками, с которых могут осуществляться пуски не только противоракет, но и крылатых ракет «Томагавк».