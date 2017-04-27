Рогозин объяснил увольнения российских космонавтов

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин объяснил последние увольнения российских космонавтов с «омоложением» состава отряда. Об этом сообщает «Интерфакс».

Рогозин отметил, что средний возраст в отряде космонавтов сейчас составляет 53 года, что слишком много для представителей этой профессии. По его словам, «Роскосмос» уже объявил новый набор в отряд космонавтов.

22 апреля космонавт Геннадий Падалка написал заявление об отчислении из отряда космонавтов. Он является рекордсменом по общей продолжительности космических полетов. Суммарно Падалка пробыл на околоземной орбите 878 дней, а первый полет в космос совершил в 1998 году

Позже, 24 апреля «Роскосмос» заявил о том, что по решению межведомственной комиссии по отбору космонавтов из отряда космонавтов уволили Сергея Волкова, Александра Самокутяева и Сергея Ревина. После ухода космонавтов-«ветеранов» 13 из 27 оставшихся не будут иметь опыта космических полетов.

При этом отмечалось, что Падалка и Волков ушли по собственному желанию. Еще одного космонавта могут отстранить от тренировок по состоянию здоровья. Кроме того, двое космонавтов могут уйти по той же причине. Между тем, издание «Медуза» сообщало, что Падалку не включали в состав экспедиции из-за «шероховатостей с руководителем ЦПК», который не любил его прямолинейность.