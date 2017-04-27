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27 апреля 2017, 15:41

Илья Пономарев усомнился в чистоте сделки по продаже украинской «дочки» Сбербанка

Экс-депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев в интервью украинскому изданию «Апостроф» поставил под вопрос прозрачность продажи украинской «дочки» Сбербанка РФ. По его словам, подтверждением этому стала последовавшая после сделки отставка главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

Пономарев заявил в интервью: «Варианта два: либо произошла настоящая диверсия против Украины, довольно дорогая для бюджета России; либо же банальный распил в сговоре между чиновниками Нацбанка и руководством Сбербанка России. Но я склоняюсь к первому».

Экс-депутат дал понять, что его осведомленность связана с тем, что он занимается привлечением потенциальных инвесторов в экономику Украины, и это была «наиболее интересная тема» из всех российских кредитных учреждений, оставшихся на Украине. «Потому что он (Сбербанк): 1) самый крупный, 2) в наибольшей степени ориентирован на бизнес, а не на политику, 3) в нем наибольший процент живых кредитов, которые нормально обслуживаются. Этот объем обслуживаемых кредитов - не меньше миллиарда долларов. Поэтому Сбербанк был со всех точек зрения самым интересным», - отметил он.

Пономарев обратил внимание, что сам Сбербанк первоначально оценивал украинскую «дочку» «в $600 млн с хвостиком», но при этом его представители дали понять, что готовы торговаться и все будет зависеть от личности покупателя.

Как отметил политик, «любопытно, что Нацбанк интересовал тот же самый вопрос», поскольку на Укриане есть очень жесткие требования по доказательству происхождения средств акционера. То есть покупатель должен показать, что у него есть средства в достаточном объеме, чтобы покрыть обязательства банка, что эти средства имеют легальное происхождение, что по ним уплачены налоги и т.д.

«Это все отсекало большое количество нормальных инвесторов, которые выполнить эти жесткие требования не могли. Сочетание этих факторов приводило к сужению круга лиц, кто мог это купить. И соответственно, к уменьшению цены предложения. Дополнительно были введены некоторые санкции. Не смертельные, но все же достаточно дискомфортные, и, в общем-то, на ровном месте, вокруг риторики отдельных политиков», - описал ситуацию Пономарев вокруг продажи украинской «дочки» Сбербанка.

Как считает Пономарев, «за 200 миллионов живых денег эту сделку можно было бы закрыть очень быстро», но цена оказалась еще ниже.

По его мнению, в Сбербанке в Москве вопросами продажи занимались люди на уровне заместителей главы Сбербанка Германа Грефа, а именно - вице-президент Максим Дегтярев и начальник департамента – Юрий Свистунов.

«Позиция у них была твердая: либо много денег, либо, раз не получается продать банк целиком, начать распродавать по отдельности его активы. В итоге я от этой идеи фактически в феврале отказался, поняв, что ни они не идут по какой-то причине навстречу, ни Нацбанк не хочет шевелиться. Мне это уже было не очень интересно с точки зрения инвестиционных интересов, поэтому я эту тему поставил на паузу», - рассказал Пономарев.

По его словам, в марте, когда началась блокада отделений, он обратил внимание, что нападали почему-то именно на Сбербанк, хотя вблизи находилось отделение российского банка ВТБ - не менее красивое с точки зрения картинки. «Можно было сделать то же самое, как минимум», - отметил экс-депутат.

Как завил Пономарев, «это больше походило на какой-то заказ», тем более что после атак на Сбербанк была заключена сделка с Саидом Гуцериевым и Григорием Гусельниковым. «И если в эвакуацию Гусельникова после ареста губернатора Кировской области Никиты Белых из российских активов я еще теоретически могу поверить, то Гуцериев уж точно глубоко связан с Россией и бизнесом. Кто там может рисковать с инвестициями в Украину, если не получил заверения на самом высоком уровне о своей безопасности?» - отметил политик.

По его оценке, «по перечню активов понятно, что эта сделка в значительной степени бартерная».

«То есть получается, что они отдают Сбербанку не деньги, а активы. По моей информации, деньги там тоже были, но их там маленькая доля. Если сделка в общей сложности была объявлена в 130 миллионов долларов (напомню, что от нас было предложение в 200 миллионов долларов), то большая часть этих денег была оценена «борзыми щенками». Я даже затрудняюсь сказать – если не по команде сверху, то сколько же сбербанковцы должны были себе положить в карман, чтобы на такой откровенный грабеж согласиться», - заявил Пономарев.

«Плюс ко всему, - продолжил он, - господам покупателям пресловутые требования Нацбанка выполнить было бы крайне сложно. То есть, сложно без соответствующей помощи местных чиновников».

По его мнению, без главы Нацбанка Валерии Гонтаревой эту сделку реализовать было бы сложно. «Слишком резонансная и заметная сделка. Она точно должна быть в курсе и понимать все аспекты. А так как она уходит в отставку, соответственно, эта сделка стала ее «лебединой песней» перед уходом», - сказал экс-депутат Госдумы.

«Без украинской стороны это точно сделать было бы невозможно, - сказал Пономарев. - Была ли коммуникация Гонтарева-Греф? Возможно, на месте СБУ я бы попробовал задаться этим вопросом. Кроме того, мне кажется, украинские националисты в этом тоже не последнюю роль сыграли <…> Это не противоречит их взглядам, устраивать кампании против российского банка – это вроде как хорошо в их системе координат, а если за это еще и заплатили, так вообще прекрасно».

Экс-депутат Госдумы также отметил: насколько это решение принимал лично Герман Греф, ему точно не известно, «но есть сомнения».

«Я хорошо знаю Германа Оскаровича, либо его эти два господина (Максим Дегтярев и Юрий Свистунов) тупо обманули, либо, учитывая то, что господин Дегтярев - не его фактический сотрудник, а кадровый офицер ФСБ, прикомандированный к Сбербанку, вполне возможно, что Грефу просто приказали осуществить эту операцию», - предположил Пономарев.

Комментируя перспективы остальных российских госбанков, работающих на Украине, российский политик отметил, что до смены руководства Нацбанка вряд ли что-то будет происходить.

«Что-то сможет произойти уже только при новом руководстве. Но стоит сразу отметить - эти банки существенно хуже с коммерческой точки зрения, чем Сбербанк. В любом случае, я считаю, для Украины важно сохранять возможность кредитовать свои предприятия, и меня очень тревожит, что сделки, совершаемые таким образом, в итоге будут приводить к разрушению важного для страны (Украины) бизнеса, а не к его сохранению», - отметил Пономарев. 

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