Стивен Сигал попал в базу данных «Миротворца»

Американский актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает РИА Новости.

Актер включен в черный список «Миротворца» за «незаконное пересечение государственной границы Украины», «отрицание российской агрессии и поддержку аннексии Крыма». В подтверждение этого сайт публикует фотографии Сигала, сделанные во время его посещения Крыма.

Напомним, «Миротворец» публикует данные известных персон, посещавших Крым без согласования с украинскими властями, что дает основания в дальнейшем запретить этим лицам въезд на Украину.

В мае 2016 года «Миротворец» опубликовал персональные данные журналистов, аккредитованных для работы на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.