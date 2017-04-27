Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации‍

Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла свой первый официальный матч после дисквалификации, которая продолжалась 15 месяцев. На турнире в Штутгарте Шарапова обыграла итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3), сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA)..

После победы Шарапова заявила: «Честно признаться, я не знаю, чего именно ожидала от матча с Винчи. Безусловно, я пыталась представить, как все сложится. Была так счастлива, проснувшись сегодня, улыбалась. Испытываю радостные ощущения от возможности выйти на корт, провести разминку, отыграть матч».

Шарапова также прокомментировала возможность участия в Открытом чемпионате Франции по теннису: «Для спортсменки, не выступавшей 15 месяцев, любой предстоящий турнир является значимым. Было бы здорово вновь принять участие в этом турнире, но сейчас я, в первую очередь, сосредоточена на предстоящих соревнованиях. Я приму любое решение, каким бы оно ни было. Если надо, я готова начать свой путь на "Ролан Гаррос" и Уимблдоне хоть с юниоров. Если мне представится возможность попасть в основную сетку турнира Большого шлема, я ей обязательно воспользуюсь».

Напомним, Мария Шарапова была дисквалифицирована после признания в употреблении мельдония, который с 1 января 2016 года относится к допингу.