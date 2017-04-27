В Госдуму внесен законопроект об ужесточении контроля за продажей SIM-карт

Cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесла в Государственную Думу законопроект об ужесточении контроля при продаже SIM-карт сотовыми операторами. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

Поправки к закону «О связи» обяжут операторов и их агентов проверять паспортные данные новых абонентов при продаже SIM-карт (идентификационных модулей). Для этого сотовые компании получат доступ к системе госуслуг для сверки информации с ведомственными базами данных. Также в законе впервые может быть закреплено само понятие «идентификационный модуль».

В случае принятия закона новые правила вступят в силу с 1 января 2018 года.

Необходимость ужесточения правил продажи SIM-карт Матвиенко объясняет необходимость тем, что их свободная продажа без предъявления паспорта затрудняет работу спецслужб. В качестве примера она привела теракт в метро Петербурга, который не удалось предотвратить. Спецслужбы прослушивали несколько предположительно принадлежавших террористам телефонных номеров, но получили минимум информации, поскольку SIM-карты не были зарегистрированы на «реальных людей», а их владельцы не называли «имен, времени и места встреч».