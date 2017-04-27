Семейный мини-кинотеатр CINEMOOD появился на Amazon

Первый шаг к началу мировых продаж мини-кинотеатров с диафильмами и мультфильмами внутри сделала компания «МУЛЬТиКУБИК», резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково». С 27 апреля семейный мини-кинотеатр CINEMOOD доступен на площадке крупнейшего мирового ритейлера Amazon.

О старте продаж мини-кинотеатра CINEMOOD в Америке компания «МУЛЬТиКУБИК» объявила в начале апреля 2017 года на международной выставке стартапов LAUNCH Festival в Сан-Франциско. В будущем стартап планирует сотрудничать и с американскими офлайн-ритейлерами.

«62% тех, кто поддержал нас на краудфандинговой платформе Indiegogo, живут в США. Так что американский рынок обладает для нас огромным потенциалом – начиная от наличия на нем возможных партнеров и заканчивая продажами, – рассказывает Павел Журавлев, сооснователь «МУЛЬТиКУБИКа» о развитии проекта. – Прежде чем выйти на этот рынок с амбициозными целями, нашей компании удалось не только создать концепцию сети мини-кинотеатров, но и реализовать ее в виде портативного устройства CINEMOOD и серии аксессуаров с NFC-метками, а также начать продажи на европейском рынке и закрыть раунд А благодаря ФРИИ».

Сергей Негодяев, управляющий инвестиционным портфелем ФРИИ, считает, что в сегменте детских устройств с медиаконтентом у «МУЛЬТиКУБИКа» мало конкурентов, так как это целая экосистема, включающая в себя мобильные приложения, базово предустановленный контент, множество соглашений с вендорами и многое другое. «По сути, это совершенно новый канал распространения контента, ещё никем не придуманный и не реализованный. Как инвесторы, мы верим в бизнес-перспективы компании, поскольку ее продукт имеет крайне высокую виральность, уникальный показатель retention (более трети покупателей активно пользуются им не менее раза в неделю) и хорошо работает на revenue share», – комментирует перспективность устройства Сергей Негодяев.

«Также серьезную роль в формировании имиджа компании на российском рынке сыграл Фонд «Сколково». В качестве победителей на Startup Village 2016 мы получили более 3 млн рублей и мощную PR-поддержку», – подчеркивает Павел Журавлев.

«Компания «МУЛЬТиКУБИК» сделала логичный шаг по выходу на международный рынок путем размещения своего продукта на площадке Amazon. У мини-кинотеатра CINEMOOD есть все шансы занять массовый сегмент подобных устройств на западном рынке», – комментирует выход на новый рынок Сергей Воинов, руководитель направления IoT, Электроника, Системы хранения, обработки и передачи данных ИТ-кластера Фонда «Сколково».

Работающий по принципу ламповых проекторов мини-кинотеатр в форме куба уже появился в продаже в России: его можно приобрести в Детском ГУМе (BOSCO), ЦУМе, «Винни» и сеть магазинов «Экспедиция», а также через интернет: на площадках OZON, «Электронные штуковины» и Mad Robots.

Сергей Воинов обратил внимание на то, что сейчас ИТ-кластер Фонда «Сколково» активно налаживает партнерские взаимоотношения с международными интернет- площадками, как на Западе, так и на Востоке, так как, с точки зрения международной акселерации резидентов Фонда, подобный путь является наиболее эффективным. «Надеюсь, что сегодняшний шаг компании “МУЛЬТиКУБИК” станет значительной историей успеха и мы сможем делиться “best practice” CINEMOOD с другими проектами Фонда “Сколково” в процессе международной акселерации наших резидентов на рынке США», – говорит представитель Фонда «Сколково».

В марте компания запустила мобильное приложение iOS, позволяющее управлять мини-кинотеатром CINEMOOD Storyteller дистанционно, отправлять видеосообщения на устройство и устанавливать таймер сна. Во втором квартале 2017 года планируется появление приложения для Android. Также в планах компании – расширение библиотеки контента (ведутся переговоры с анимационными студиями Disney и Warner Brothers), а также – выйти на прибыль и провести интеграцию с крупными OTT-игроками.