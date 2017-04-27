Сугробов получил 22 года колонии

Московский городской суд приговорил бывшего руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дениса Сугробова к 22 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.

Сугробов признан виновным в организации преступного сообщества и превышении должностных полномочий.

Согласно приговору, Денис Сугробов также лишен звания генерал-лейтенанта полиции и возможности в течение пяти лет занимать должности в правоохранительных органах.

Напомним, Сугробов и еще ряд сотрудников ГУЭБиПК стали фигурантами уголовного дела в начале 2014 года. В декабре 2015 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело на рассмотрение в Мосгорсуд. Рассмотрение дела в закрытом режиме началось 12 февраля 2016 года.

Сугробов не признает вину во вменяемых ему преступлениях. Адвокаты заявили, что Сугробов намерен обжаловать приговор.