Белый дом представил крупнейшую налоговую реформу в истории США

Американский Белый дом обнародовал план налоговой реформы, обещанной президентом Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании, сообщает Reuters.

План реформы представили министр финансов США Стивен Мнучин и главный экономический советник Белого дома Гэри Кон. Как заявил Мнучин, это «крупнейшая налоговая реформа и крупнейшие сокращения налогов» в истории Соединенных Штатов.

В рамках реформы предлагается более чем наполовину сократить налог на прибыль бизнеса и вывести из-под налогообложения зарубежные прибыли американских корпораций. Сокращение налогов на бизнес будет частично профинансировано за счет разового пониженного налога на прибыль американских корпораций, репатриированную из-за рубежа.

Кроме того, Белый дом предлагает снизить максимальную ставку подоходного налога для физлиц – сократить с семи до трех количество ставок, применяемых к доходу индивидуального налогоплательщика или семейной пары в рамках прогрессивной системы налогообложения.