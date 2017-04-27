Трамп разрешил Пентагону увеличить контингент в Ираке и Сирии

Президент США Дональда Трамп разрешил Пентагону пересмотреть систему ограничений американского военного контингента в Ираке и Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Представители Пентагона подтвердили агентству эту информацию, но добавили, что пока никакого пересмотра сделано не было. В американском военном ведомстве также отметили, что основной стратегией американских военнослужащих в Ираке и Сирии остается поддержка местных сил в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Как уточняет Reuters, распоряжение президента США не только наделяет Пентагон большими полномочиями в принятии решений, но и может привести к увеличению численности американских войск на Ближнем Востоке. В рамках одобренной при президенте Бараке Обаме программы, контингент войск США в Ираке достигает 5 262 человек, а в Сирии действуют 503 американских военных. Reuters при этом отмечает, что на деле число военных может быть больше на несколько тысяч.

В начале марта, когда Министерство обороны США готовило план наступления на сирийскую Ракку, которую боевики ИГ считают своей столицей, предполагалось усиление американского военного контингента в Сирии – в частности, отмена ограничения численности американских спецназовцев и военных советников.