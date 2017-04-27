СКР опроверг сообщения о лишнем грузе на борту упавшего Ту-154

Следственный комитет РФ (СКР) опроверг информацию СМИ о том, что лишний груз на борту стал причиной крушения самолета Ту-154 над Черным морем возле Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

«Появившееся заявление в прессе о перегрузке воздушного судна Ту-154, которая якобы стала причиной катастрофы над Черным морем, не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела», — цитирует агентство слова представителя ведомства.

Светлана Петренко отметила, что «окончательное решение по уголовному делу будет принято военно-следственными органами СК России только после проведения комплекса летно-технических экспертиз».

26 апреля «Газета.ру» со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сообщила, что разбившийся в Черном море в декабре 2016 года Ту-154 Министерства обороны потерпел крушение из-за лишнего груза на борту. По данным издания, лайнер вместо нормативных 98 тонн взял на борт более 110 тонн. Однако экипаж об этом не предупредили, поэтому машина ушла в рейс исходя из стандартного веса. Версия с перегрузом самолета Минобороны озвучивалась СМИ и ранее.