В Вашингтоне изложили стратегию Трампа в отношении КНДР

Госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр обороны Джеймс Мэттис и директор Национальной разведки США Дэн Коатс сделали совместное заявление, в котором изложена стратегия американского президента Дональда Трампа в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению, стратегия Вашингтона направлена на то, чтобы оказать давление на Пхеньян и заставить его отказаться от своих программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет.

Добиваться своих целей администрация США намерена путем ужесточения санкций. При этом в заявлении говорится, что в Белом доме открыты для переговоров.

«Соединенные Штаты стремятся к стабильности на Корейском полуострове и к его мирной денуклеаризации. Мы по-прежнему готовы к переговорам по достижению этой цели, но и готовы защитить себя и своих союзников», — подчеркивается в заявлении.

Днем ранее в постпредстве КНДР в ООН заявили, что Северная Корея не исключает внезапный превентивный военный удар по США.