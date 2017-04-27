Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал немедленного выхода страны из Организации американских государств (ОАГ).

В своем твиттере Мадуро написал: «Хватит уже интервенционистских злоупотреблений и нарушений законности, Венесуэла – это колыбель освободителей, и мы заставим уважать ее, как глава государства во исполнение моих исключительных полномочий в соответствии с конституцией я дал указание о немедленном выходе из ОАГ» (цитата по РИА Новости).

Министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Мадуро готов запустить процесс выхода Венесуэлы из ОАГ, однако отметила, что это займет два года, причем Венесуэле придется сначала выплатить ОАГ долг в размере 8,7 млн долларов.