В ВСУ заявили о готовности к военному положению

Вооруженные силы Украины готовы функционировать в режиме военного положения в случае его введения руководством страны, сообщил заместитель главы Министерства обороны Игорь Павловский, передает РИА Новости.

«Если будет введено военное положение, вооруженные силы Украины готовы… Тут нет проблем. За три года практически вся структура перевода вооруженных сил на функционирование в режиме военного положения отработана», — заявил Павловский на конференции по безопасности в Киеве.

Возможность введения военного положения в стране на Украине рассматривали в конце января в связи с обострением ситуации в Донбассе. Однако тогда решение принято не было. По закону, предложение о введении военного положения на рассмотрение президента вносит Совет национальной безопасности и обороны, а президентский указ о введении военного положения должна утвердить Верховная рада.

Вооруженные силы Украины с апреля 2014 года проводят антитеррористическую операцию (АТО) против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, объявивших о независимости в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 30 тысяч человек, в том числе более 10 тысяч погибших с обеих сторон. Еще 1,5 млн человек бежали в другие страны.