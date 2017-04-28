В Думу внесен документ о запрете продажи алкоголя лицам моложе 21 года

В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года. Карточка документа появилась в безе данных нижней палаты парламента.

Речь идет об алкогольных напитках с содержанием этилового спирта свыше 18%. То есть сюда не относится пиво, в котором содержание алкоголя обычно находится в пределах 1,5-8%, и большинство виноградных вин.

Законопроект внесли депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

Авторы инициативы ссылаются на опросы алкоголиков, согласно которым «первый опыт потребления алкогольных напитков у большей части приходится на возраст 10-20 лет».

«Стоит заметить, что в подростковом возрасте привыкание к вредным привычкам осуществляется гораздо быстрее, чем в более зрелых годах», — отмечают авторы в пояснительной записке.

Правительство ранее дало отрицательное заключение на законопроект.

В кабмине отметили, что к 18 годам «гражданин осознает значение и последствия совершаемых им действий, имеет определенный жизненный опыт, является самостоятельным субъектом права».