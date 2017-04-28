ЦБ понизил ключевую ставку

Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 9,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как объяснили в ЦБ, данное решение вызвано приближением инфляции к целевому уровню, продолжающимся снижением инфляционных ожиданий и восстановлением экономической активности. «Вместе с тем инфляционные риски сохраняются», — отметили в банке.

«Снижение соответствует прогнозу "постепенного" смягчения денежно-кредитной политики», — так прокомментировал решение о понижении ставки главный стратег Sberbank CIB по рынку валют и процентным ставкам Том Левинсон, передает «Дождь». По мнению эксперта, инфляция может достигнуть целевого уровня в 4% к концу 2017 года. Левинсон отмечает, что данное решение ЦБ не сильно скажется на рубле.

Ранее регулятор снижал ставку 24 марта — на 25 базисных пунктов.