Медведев призвал снизить цены на презервативы

Правительство дало поручение Федеральной антимонопольной службе, Минздраву и Минпромторгу продумать действия по снижению ценовых барьеров в отношении контрацептивов. Об этом сообщает RNS.

Данное поручение обнаружилось в стратегии борьбы с ВИЧ, которую ранее сегодня подписал премьер Дмитрий Медведев.

По мнению кабмина, проблема может быть решена, в том числе, и за счет «оценки конкуренции на товарном рынке».

поручение должно быть исполнено не позднее третьего квартала 2017 года.

Отметим, в данной стратегии содержится также разрешение ВИЧ-инфицированным усыновлять детей.