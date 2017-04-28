28 апреля 2017, 18:50
Медведев призвал снизить цены на презервативы
Правительство дало поручение Федеральной антимонопольной службе, Минздраву и Минпромторгу продумать действия по снижению ценовых барьеров в отношении контрацептивов. Об этом сообщает RNS.
Данное поручение обнаружилось в стратегии борьбы с ВИЧ, которую ранее сегодня подписал премьер Дмитрий Медведев.
По мнению кабмина, проблема может быть решена, в том числе, и за счет «оценки конкуренции на товарном рынке».
поручение должно быть исполнено не позднее третьего квартала 2017 года.
Отметим, в данной стратегии содержится также разрешение ВИЧ-инфицированным усыновлять детей.
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