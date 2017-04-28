ПАСЕ подтвердила недоверие своему председателю

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы сегодня выразило вотум недоверия председателю ПАСЕ Педро Аграмунту. Об этом говорится в заявлении бюро на сайте организации.

Ранее сегодня о вотуме стало известно от членов ПАСЕ. За день до этого Аграмунту запретили проводить сегодняшнее заседание.

«Председатель предпочел не явиться в бюро сегодня, и он не представил заявление об отставке. В результате с учетом текущего регламента работы, согласно которому нельзя принуждать председателя или отправлять в отставку, бюро сочло необходимым принять эти шаги», — заявил председательствующий на сегодняшнем заседании замглавы ПАСЕ Роджер Гейл.

Ранее на этой неделе украинская делегация в ПАСЕ потребовала начать процедуру импичмента Аграмунта из-за его визита в Сирию вместе с депутатами Госдумы.