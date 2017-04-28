В Сибири введен режим ЧС из-за пожаров

МЧС России ввело режим чрезвычайной ситуации на территории Сибирского федерального округа, сообщил глава ведомства Владимир Пучков, передает «Интерфакс».

Режим ЧС действует с 17:00 мск.

В свою очередь, начальник центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко рассказал, что сегодня в трех районах Иркутской области и одном районе Бурятии в результате неосторожного обращения с огнем пожары перекинулись на жилые дома. Речь идет о пяти населенных пунктах, в которых огнем были уничтожены 78 частных жилых домов и один сельский магазин.

В Забайкальском крае за день общая площадь лесных пожаров увеличилась почти в три раза, достигнув 643 га.