У команды затонувшего «Лимана» было время уничтожить спецаппаратуру

Трех часов, в течение которых экипаж «Лимана» вел борьбу за живучесть корабля, было достаточно, чтобы команда успела уничтожить специальную аппаратуру, передает «Интерфакс».

«Этого времени более чем достаточно для того, чтобы уничтожить аппаратуру, попадание которой в чужие руки недопустимо», - сообщил агентству информированный источник.

По его словам, вопреки тому, что сообщалось ранее, «Лиман» в своем последнем походе не направлялся в Средиземное море – согласно данным турецкой стороны, соответствующий запрос на прохождение кораблем черноморских проливов не поступал.

«Значит, "Лиман" решал задачи по предназначению в западной части Черного моря», - сказал источник, отметив, что «единственный вопрос, который остается - почему средства радиолокации "Лимана" не предупредили об опасном приближении другого судна?».

В штабе Балтийского флота РФ уже сообщили, что Балтфлот может оперативно направить в Средиземное море корабли разведки взамен затонувшего «Лимана».

Разведывательный корабль Черноморского флота РФ «Лиман» получил пробоину и затонул в 40 км северо-западнее пролива Босфор 27 апреля после столкновения с другим кораблем, шедшим под флагом Того. Первоначально СМИ сообщили, что попавшими без вести числятся 15 российских моряков. Позднее в Минобороны РФ заявили, что никто из членов экипажа «Лимана» не пострадал. Представители Береговой охраны Турции сообщили, что спасатели эвакуировали с российского судна весь экипаж. Сегодня утром он был доставлен в Россию.

По предварительной версии, причиной столкновения могли стать погодные условия, в частности, туман