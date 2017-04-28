Елизавета II утвердила «поправку Магнитского»

Королева Великобритании Елизавета II подписала принятый парламентом закон, аналогичный действующему в США «закону Магнитского». Об этом сообщается на сайте Lawandorderinrussia.org, посвященном судьбе российского представительства фонда Hermitage Capital Management и его сотрудника Сергея Магнитского.

«Поправка Магнитского» дает возможность суду замораживать активы лиц, нарушивших права человека в любой стране мира. Также закон дает защиту правозащитникам и информаторам, которые, согласно тексту документа, «ищут способы сделать явными незаконные действия официальных властей».

Закон имеет обратную силу.

Как отмечает РИА Новости, Великобритания стала третьей страной, которая приняла «закон Магнитского». С 2012 году подобный закон действует в США, в 2016 году его приняла Эстония. Аналогичные законопроекты рассматривают парламентарии ЕС и Канады.