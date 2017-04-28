Минюст обжаловал вердикт ЕСПЧ о компенсации Навальному за задержания

Министерство юстиции России обжаловало решение ЕСПЧ о выплате оппозиционеру Алексею Навальному 63,7 тысячи евро за необоснованные задержания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Жалоба на вердикт 26 апреля была подана в Большую палату ЕСПЧ. Теперь именно она будет рассматривать дело «Навальный против России», сообщили в пресс-службе.

2 февраля Европейский суд по правам человека огласил постановление, признав российские власти виновными в семи незаконных задержаниях Навального во время массовых собраний в 2012-2014 годах. ЕСПЧ обязал Россию выплатить оппозиционеру 63,7 тысячи евро за эти задержания.