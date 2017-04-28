В Москве активистке «Яблока» плеснули в лицо неизвестной жидкостью

В Москве на активистку столичного отделения партии «Яблоко» Наталью Федорову напали неизвестные. Об этом сообщается на сайте партии.

Инцидент произошел недалеко от дома Федоровой. Ей брызнули в лицо неизвестной жидкостью. В результате пострадавшая обратилась за медицинской помощью.

Федорова также подала заявление в полицию.

В «Яблоке» инцидент объяснили профессиональной и общественной деятельностью активистки.

Представитель партии Сергей Митрохин рассказал, что при нападении у Федоровой пропало зрение.