28 апреля 2017, 16:29
В Москве активистке «Яблока» плеснули в лицо неизвестной жидкостью
В Москве на активистку столичного отделения партии «Яблоко» Наталью Федорову напали неизвестные. Об этом сообщается на сайте партии.
Инцидент произошел недалеко от дома Федоровой. Ей брызнули в лицо неизвестной жидкостью. В результате пострадавшая обратилась за медицинской помощью.
Федорова также подала заявление в полицию.
В «Яблоке» инцидент объяснили профессиональной и общественной деятельностью активистки.
Представитель партии Сергей Митрохин рассказал, что при нападении у Федоровой пропало зрение.
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