Скупщина Черногории проголосовала за вступление страны в НАТО

Парламент Черногории (Скупщина) проголосовал за вступление страны в НАТО. Об этом сообщает Associated Press.

Из 81 депутата за вступление в альянс высказались 46 человек, то есть 56% от присутствующих. Представители оппозиции бойкотировали заседание.

Само голосование было выездным и проходило в городе Це́тине, который, согласно конституции страны, является одной из ее столиц наряду с Подгорицей.

Теперь протокол о присоединении Черногории к НАТО должны ратифицировать все члены этого блока.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призывал страны НАТО обеспечить членство Черногории к 25 мая, когда пойдет саммит лидеров стран альянса.