Навальный потребовал возбудить дело по факту нападения на него

Оппозиционер Алексей Навальный подал заявление в полицию после нападения на него. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Жданова.

Адвокат рассказал, что нападавшему удалось скрыться, а, когда на место нападения прибыл полицейский патруль, то он не стал изымать данные с камер видеонаблюдения.

Между тем Навальному, который получил химический ожог глаза после того, как его облили зеленкой, пришлось пропустить открытие своего штаба в Астрахани.

Отметим, нападение произошло 27 апреля, когда Навальный направлялся на Global event forum. Его поджидали возле машины. Позднее соратники оппозиционера выложили в интернет видеозапись нападения.