Путин и Патрушев пообещали не легализовывать наркотики вслед за западными странами

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, на котором рассматривались реализация Стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«На международном направлении важно наращивать антинаркотическое сотрудничество с компетентными органами других стран… доводить до мировой общественности нашу позицию о недопустимости либерализации международно-правового режима контроля над наркотиками», — заявил президент.

В ответ секретарь Совбеза Николай Патрушев отметил, что легализация наркотиков в РФ недопустима.

«Нужно учитывать как и положительный опыт, который имеется за рубежом, так и отрицательный. В некоторых странах происходит дальнейшая легализация наркотиков, этого мы допускать не должны», — заявил он (цитата по ТАСС).

Заседание также касалось упразднения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

«Очевидно, что с учетом передачи функций ФСКН в МВД следует качественно повысить уровень координации антинаркотической деятельности госорганов, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества», — призвал Путин.