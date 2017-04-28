«Новая газета» подала иск к Бастрыкину из-за ситуации с правами геев в Чечне

«Новая газета» подала иск к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, обвиняя его в бездействии и отсутствии проверки сообщений о преступлениях против геев в Чечне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«В суде зарегистрирована жалоба представителя АНО "Новая газета" [юриста издания Андрея] Сабинина о признании бездействия председателя СК РФ необоснованным и незаконным, выразившееся в отсутствии реакции и проверки сообщений о преступлениях, совершаемых в Чеченской республике в отношении представителей лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией, о которых сообщалось в статьях "Новой газеты», — сообщили в пресс-службе.

1 апреля издание опубликовало статью о пытках и убийствах мужчин, которых чеченские силовики подозревают в том, что они геи.

Впоследствии «Новая газета» передала СК данные 26 жителей Чечни, незаконно задержанных и ставших, по данным издания, жертвами внесудебных расправ по этому подозрению.