Суд отказал «Открытой России» в жалобе на изменение маршрута акции 29 апреля

Пресненский суд Москвы отклонил жалобу общественной организации «Открытая Россия» (ОР) оспаривающей решение городских властей об изменении маршрута акции, которую планируется провести 29 апреля, передает РИА Новости из зала суда.

«В иске об обязании согласовать маршрут отказать», — огласила решение судья Анна Карпова по жалобе, поданной координатором акции Марией Бароновой.

Баронова пояснила на заседании, что планировала не демонстрацию, а массовую передачу обращений в приемную президента. «Это мирное ненасильственное стояние в очереди, чтобы передать обращения в приемную президента», — сказала она, заявив, что в любом случае будет проводить мероприятие.

Представитель столичных властей Сергей Струков в суде напомнил, что на Славянской площади идут ремонтные работы, а в уведомлении, поданном в мэрию, акция названа именно манифестацией с политическими требованиями и рассчитана на 10 тысяч человек, именно поэтому власти и предложили перенести ее на проспект Сахарова.

«Существует возможность подать обращения в самой безопасной форме — через электронную приемную. Выводить людей — значит нарваться на то, что их будут задерживать, а их будут задерживать. Не хотелось бы, чтобы вы людей подставляли», — подчеркнул Струков.

Движение «Открытая Россия» намерено провести 29 апреля массовую демонстрацию по маршруту: Славянская площадь — Старая площадь — улица Ильинка, дом № 23/16. Власти Москвы акцию разрешили, но изменили маршрут шествия, перенеся его с запрошенной в заявке Славянской площади на проспект академика Сахарова. Однако организаторы акции отказались от предложенного варианта. После этого прокуратура Москвы сообщила, что, поскольку организаторы не согласовали изменение места и времени мероприятия, его проведение запрещается, и она будет признана незаконной.

Напомним, что 26 апреля «Открытая Россия» признана нежелательной организацией в РФ. Представители организации уже заявили, что не считают ее «нежелательной» и будут судиться с вынесшей такое решение Генпрокуратурой.