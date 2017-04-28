В Москве при нападении на аптеку погибла провизор

В Гагаринском районе Москвы неизвестный в камуфляже ограбил аптеку и убил женщину-провизора. Об этом сообщает агентство «Москва».

«После совершения разбойного нападения на аптеку по адресу: Ленинский проспект, д. 60/2 на месте обнаружен труп провизора, это женщина 55 лет», — сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

По его словам, полиция разыскивает мужчину 30-34 лет, одетого в камуфляжную военную форму. На подозреваемом были погоны старшего лейтенанта.

По информации Life, преступник напал на 50-летнюю сотрудницу аптеки и задушил ее, после чего ограбил кассу.