Путин назвал ведущие к успеху человеческие качества

Президент России Владимир Путин рассказал на прошедшей в Кремле церемонии вручения золотых звезд Героя труда РФ, какие человеческие качества приводят к успеху. Среди таковых он назвал трудолюбие, целеустремленность и любовь к Отечеству, передает РИА Новости.

«Мы видим, что наши сегодняшние лауреаты награжденные, люди совершенно разные, ну совсем разные — по профессиям, по жизненному опыту, пути, который они в жизни прошли. Но есть нечто, что объединяет всех — талант у каждого присутствует, трудолюбие, целеустремленность и любовь к Отечеству. Все это вместе ведет к успеху. Большое вам спасибо», — сказал Путин 28 апреля на церемонии награждения.

Президент вручил золотые звезды Героя труда РФ пятерым россиянам, в том числе худруку московского театра «Современник» Галине Волчек и экс-главе Татарстана Минтимеру Шаймиеву. Также высокая награда была вручена слесарю-монтажнику «Севмаша» Алексею Иванову, главврачу краснодарской больницы Владимиру Порханову и лесничей из Якутии Варваре Устиновой.